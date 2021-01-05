Millstone&Co покупает 50% "Приднепровской БиоТЭС", среди владельцев которой Тынный и Никонов

Международная инвесткомпания Millstone&Co с офисами в Украине и Польше стала совладельцем ООО "Приднепровская БиоТЭС" (Киев) с долей 25% уставного капитала и намерена увеличить ее до 50%, сообщила компания во вторник со ссылкой на старшего менеджера проектов Millstone&Co Андрея Боженко.

"На первом этапе, которой уже состоялся в конце прошлого 2020 года, мы получили 25%, а после решения Антимонопольного комитета Украины получим еще 25%", - прокомментировал он соглашение, которое предусматривает два этапа вхождения Millstone&Co в уставный капитал "Приднепровской БиоТЭС".

В госреестре владельцами "Приднепровской БиоТЭС" указаны инвестирующий в ВИЭ Игорь Тынный – 5,67% и руководимый им венчурный фонд его отца Владислава Тынного "Мемфис" – 10%, венчурные фонды "Авант" и "Акцент" девелопера Игоря Никонова – 20%, Олег Бойко (через ООО "Финанс Элит Компани") – 25,1%, D.A.T.E. Investment Management Limited (Кипр) – 24,9% и Анна Попруга – 13,33%.

Боженко уточнил, что инвестиции в строительство новой теплоэлектростанции в г.Токмак Запорожской обл. общей мощностью по производству электроэнергии 8,6 МВт и тепловой энергии 28 МВт составили почти EUR10 млн, половина из которых приходится на Millstone&Co. К моменту ввода производства в эксплуатацию планируется инвестировать еще EUR3-4 млн, добавил он.

По данным Millstone&Co, ТЭС заработает уже во втором полугодии этого года.

Директор энергетической компании Ярослав Мартынов, чьи слова приведены в сообщении, отметил, что биоТЭС предлагает выгодные и комфортные условия для развития агробизнеса, поэтому, по его мнению, вокруг нее сформируется удобная инфраструктура с оптимальной логистикой, а также инновационный индустриальный парк.

Боженко отметил, что развитие в Украине тепловой энергетики, основным сырьем для которой является биомасса, объясняется более низкой себестоимостью по сравнению с традиционными источниками, что делает этот проект интересным для Millstone&Co. "В такой аграрной стране как наша, где существуют излишки отходов аграрного производства, аналогичные проекты не будут иметь проблем с биотопливом", - отметил он.

Millstone&Co - частная инвестиционная компания, предоставляет клиентам инвестиционные услуги. Имеет офисы в Варшаве, Кракове и Киеве.

ООО "Приднепровская БиоТЭС" с уставным капиталом 2 тыс. грн было зарегистрировано в октябре 2017 года.