Экономика

10:48 05.01.2021

"Укртрансбезопасность" в 2020 начислила более 137 млн грн платы за перегруз

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"Укртрансбезопасность" в 2020 начислила более 137 млн грн платы за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в 2020 году проверили почти 700 тыс. транспортных средств, составив более 14 тыс. актов о нарушении габаритно-весовых параметров, и начислили более 137 млн грн платы за перегруз.

Как сообщила во вторник пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия, в разрезе регионов по итогам года больше всего платы за проезд было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

"В 2020 году мы объявили бой перегруженным фурам, ввели усиленный габаритно-весовой контроль и продолжаем работать над реформированием и цифровизацией "Укртрансбезопасности" для исключения человеческого фактора. Центр обработки данных ГВК, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже также готов к эксплуатации. Установлено более 40 WiM-комплексов. А в этом году будут работать не менее 100 WiM", - цитирует пресс-служба Криклия.

По его словам, полная автоматизация и цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании "Укртрансбезопасности". Но для полноценного запуска автоматической системы ГВК в Украине необходимо скорейшее принятие депутатами в целом законопроектов №3742 и №3743.

"Сейчас Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект №3743, предусматривающий отказ от платы за проезд и перевод ответственности за нарушение габаритно-весовых норм в плоскость КУоАП. Это позволит упростить процедуру взыскания и увеличить процент уплаченных штрафов", - отметил глава "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук.

 

Теги: #укртрансбезопасность #перегруз
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