Экономика

17:51 04.01.2021

КШЭ в 2021-м запустит новые аналитические центры по корпуправлению и взаимодействию с органами госвласти

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КШЭ в 2021-м запустит новые аналитические центры по корпуправлению и взаимодействию с органами госвласти

Киевская школа экономики (КШЭ) весной 2021 года запустит новые аналитические центры - по корпоративному управлению и по взаимодействию с органами государственной власти, сообщил почетный президент КШЭ Тимофей Милованов.

"Нашим совместным результатом стали четыре новых аналитических центра: по корпоративному управлению (публичное открытие планируется весной 2021 года), по общественному здоровью, по макроэкономике, а также центр по взаимодействию с органами государственной власти (GR, планируем публичное открытие весной 2021-го)", - написал Милованов в Facebook, подводя итоги работы в 2020 году.

По его словам, в минувшем году КШЭ набрала рекордное количество новых студентов (140) на магистратуру, а общее количество учащихся по магистерским программам составило 250. Помимо этого, 1,3 тыс. студентов присоединились к программам КШЭ.

"И у нас план почти вдвое увеличить эти цифры в 2021 году", - добавил президент КШЭ.

Теги: #кшэ #милованов
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