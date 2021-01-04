"Укртелеком" уже установил в Киеве и пригороде 45 зарядных станций для электротранспорта UTrecharge

"Укртелеком" по состоянию на 4 января 2021 года уже установил в Киеве и пригороде 45 зарядных станций для электротранспорта UTrecharge из 50 предусмотренных в пилотном проекте.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, в Киевской области станции уже установлены в Вышгороде (пл. Швеченко, 2), Ирпине (ул. Севериновская, 120а), Борисполе (ул. Киевский Шлях, 86а), Ворзеле (ул. Курортная, 25), Буче (ул. Островского, 22).

"Внедрение услуги является частью деятельности "Укртелекома" по эффективному использованию ресурсов компании, высвобождаемых в результате технического переоснащения и модернизации телекоминфраструктуры. "Укртелеком" считает это направление бизнеса перспективным, в том числе с точки зрения поддержки технологий, которые не наносят вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

"Укртелеком" начал предоставлять услугу зарядки электротранспорта на собственных зарядных станциях UTrecharge с 1 января 2021 года.