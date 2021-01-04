Экономика

16:11 04.01.2021

По состоянию на 31 декабря была выплачена денежная помощь 456 тысячам предпринимателей и наемных сотрудников – Шмыгаль

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По состоянию на 31 декабря была выплачена денежная помощь 456 тысячам предпринимателей и наемных сотрудников – Шмыгаль

По состоянию на 31 декабря 2020 года правительство получило 480 тыс. заявлений на получение единоразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

"Могу сказать, что почти все выплаты уже осуществлены. Так, по 456 тысячах заявлений были перечислены средства в объеме 3,64 млрд грн. Сейчас средства не перечислены в основном тем получателям, которые подались на получение помощи в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат причитающуюся им помощь в течение первой половины января", - рассказал Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что определенное количество компаний боится налоговых проверок после получения материальной помощи.

Зеленский в свою очередь предложи использовать сложившуюся ситуацию для улучшения отношений между бизнесом и государством.

"Предлагаю руководству Министерства финансов и Государственной налоговой службы подумать над тем, как сделать подход к компаниям, которые зарегистрировались на получение помощи, максимально публичным и лояльным. Они должны знать, что государство поддерживает прозрачный бизнес", - сказал он.

За ноябрь-декабрь выплачена помощь на общую сумму 443,864 млн грн для 90 475 семей физических лиц - предпринимателей, имеющих детей до 10 лет.

Теги: #шмыгаль #помощь #бизнес
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