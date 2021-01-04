Общая сумма одноразовой помощи предпринимателям и их наемным сотрудникам составила 3,6 млрд грн - премьер

Свыше 480 тыс. предпринимателей, работа которых страдает из-за карантинных ограничений, подали заявки на получение одноразовой помощи в размере 8 тыс. грн, по состоянию на понедельник Пенсионный фонд профинансировал почти 456 тыс. заявок.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи предпринимателям и наемным сотрудникам. 31 января завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех, чья деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом за получением такой помощи обратилось свыше 480 тыс. лиц", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале в понедельник.

Большинство заявок Пенсионный фонд профинансировал, остались лишь зарегистрированные в последние дни прошлого года, пояснил он.