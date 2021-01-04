Экономика

15:13 04.01.2021

Общая сумма одноразовой помощи предпринимателям и их наемным сотрудникам составила 3,6 млрд грн - премьер

1 мин читать
Общая сумма одноразовой помощи предпринимателям и их наемным сотрудникам составила 3,6 млрд грн - премьер

Свыше 480 тыс. предпринимателей, работа которых страдает из-за карантинных ограничений, подали заявки на получение одноразовой помощи в размере 8 тыс. грн, по состоянию на понедельник Пенсионный фонд профинансировал почти 456 тыс. заявок.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи предпринимателям и наемным сотрудникам. 31 января завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи для тех, чья деятельность страдает вследствие карантинных ограничений. В целом за получением такой помощи обратилось свыше 480 тыс. лиц", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале в понедельник.

Большинство заявок Пенсионный фонд профинансировал, остались лишь зарегистрированные в последние дни прошлого года, пояснил он.

Теги: #шмыгаль #карантин #помощь #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 31.12.2020
AmCham призвала правительство пересмотреть условия карантина

AmCham призвала правительство пересмотреть условия карантина

00:25 31.12.2020
ЕС мобилизовал экстренную помощь Хорватии после разрушительного землетрясения

ЕС мобилизовал экстренную помощь Хорватии после разрушительного землетрясения

16:36 30.12.2020
Белановский ГОК Ferrexpo передал очередную партию помощи медикам Кременчуга

Белановский ГОК Ferrexpo передал очередную партию помощи медикам Кременчуга

18:31 28.12.2020
Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

18:14 28.12.2020
Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

18:08 28.12.2020
Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

18:03 28.12.2020
Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

17:48 28.12.2020
Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

12:53 28.12.2020
Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

Более 400 британцев сбежали из карантина на горнолыжном курорте в Швейцарии - СМИ

09:52 28.12.2020
Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госказначейство встретило 2021г с 58,7 млрд грн на валютных счетах - Минфин

Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое – торговый представитель

ПОСЛЕДНЕЕ

АО на базе "Центрэнерго" и госшахт может быть создано уже в I полугодии – замминистра энергетики

Биткойн подешевел на 10% после достижения очередного рекорда

Госказначейство встретило 2021г с 58,7 млрд грн на валютных счетах - Минфин

Укрэксимбанк предоставил почти 3 млрд грн финансирования на строительство ГП "Антонов" трех самолетов Ан-178 для армии

Европейские авиакомпании призывают аэропорты снизить сборы

Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство

Биткойн поставил очередной рекорд, преодолев отметку в $34000

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА