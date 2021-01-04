Биткойн подешевел на 10% после достижения очередного рекорда

Курс биткойна ускорил снижение на торгах в понедельник после достижения очередного рекорда накануне.

Биткойн торгуется на уровне $31 051, что на 7,3% ниже его стоимости по итогам торгов в воскресенье.

При этом в определенный момент сессии в понедельник курс криптовалюты опустился до $30 262, или примерно на 10%. В воскресенье он ненадолго поднимался выше отметки в $34 000.

За минувший год курс криптовалюты вырос втрое. Спрос на биткойн и другие криптовалюты поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря появлению вакцин. В этих условиях инвесторы готовы вкладывать средства в наиболее рискованные активы, включая криптовалюты, учитывая, что доходность наиболее надежных активов, таких как гособлигации, близка к нулю.

Если в прошлом резкие скачки стоимости биткойна быстро сменялись падением курса, то в этом году ситуация изменилась. Биткойн преодолел рекорд 2017 года еще 30 ноября, после чего продолжает расти.

Эксперты отмечают, что в этот раз подъем курса биткойна подогревают вложения более надежных инвесторов, чем в прошлом. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткойнов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Курс биткойна может в конечном итоге подняться до $400 тыс., считает главный инвестиционный директор Guggenheim Investments Скотт Майнер.