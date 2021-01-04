Экономика

12:05 04.01.2021

Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

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Минэкономики зарегистрировало индустриальный парк "Патон" в Киевской области

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 24 декабря 2020 года включило в реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Патон" (Киевская обл.) площадью 17,0597 га, инициатором создания которого выступило ООО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О.Патона" (Киев).

Согласно информации на сайте министерства, запланированный срок функционирования парка, расположенного на территории Глеваховского поселкового совета Фастовского района, составляет 30 лет. В нем планируется создать до 2 тыс. рабочих мест.

Приоритетными видами экономической деятельности в индустриальном парке будут создание промышленного производства современной электросварочной техники различного назначения, электросварочных материалов, упаковка различного назначения, логистика и другие.

Пресс-служба Минэкономики информирует, что на сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 45 парков, в том числе в 23-х выбраны управляющие компании, в восьми - вовлечены участники (всего 10 участников).

Кроме того, создаются и функционируют индустриальные парки, которые не включены в указанный Реестр, в том числе четыре парка созданы до принятия закона Украины "Об индустриальных парках".

Опытный завод ИЭС им.Патона создан в 1959 году по инициативе Бориса Патона, как один из составляющих Института электросварки. Завод является лидером украинского рынка сварочного оборудования и материалов.

Как сообщалось, закон об ИП был принят Верховной Радой в 2012 году. Господдержка создания и функционирования ИП включает, в частности, выделение средств из Госфонда регионального развития при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 10% их сметной стоимости, освобождение от долевого участия в развитии местной инфраструктуры в случае строительства объектов в пределах ИП, а также освобождение от уплаты импортной пошлины при ввозе оборудования и комплектующих, не производимых в Украине.

В октябре 2016 года ВР приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, но, согласно данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование не выносился.

В июне прошлого года в ВР зарегистрированы также предлагающие ряд льгот для ИП законопроекты №3724 и №3725, в частности, нулевой налог на прибыль в первые пять лет и при наличии экспорта – уплате 50% налога в последующие 5 лет; отмену ввозной пошлины на оборудование. Законопроекты предполагалось доработать с учетом большого количества замечаний к ним.

Теги: #киевская_область #индустриальный_парк #минэкономики
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