Экономика

14:43 02.01.2021

Иран намерен повысить уровень обогащения урана до 20%

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Иран намерен повысить уровень обогащения урана до 20%

Уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо вскоре планируется довести до 20%, сообщает агентство Associated Press.

"Иран проинформировал МАГАТЭ о том, что в соответствии с законодательным актом, принятым недавно парламентом страны, иранское Агентство по атомной энергии намерено довести уровень обогащения урана на объекте в Фордо до 20%", - приводит агентство выдержки из заявления международной организации.

Глава иранского Агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи заявил, что для начала процесса обогащения урана до 20-процентного уровня природный уран в центрифугах, расположенных на объекте в Фордо, должен быть заменен на материал, уже обогащенный до 4%.

По его словам, "это должно быть сделано под наблюдением МАГАТЭ". "Мы готовы к этому и начнем производство (урана, обогащенного на 20%) настолько скоро, насколько это возможно", - отметил Салехи.

В настоящее время Иран обогащает уран до 4,5%, что выше уровня, предусмотренного многосторонним соглашением по иранскому атому от 2015 года. В соответствии с этим документом он не должен превышать 3,67%.

Теги: #уран #обогащение #иран
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