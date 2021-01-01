Экономика

16:21 01.01.2021

Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое – торговый представитель

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Торговый дефицит Украины в 2020 году сократился более, чем вдвое – торговый представитель

Торговый дефицит Украины снизился более чем в два раза по итогам минувшего 2020 года - с $10,22 млрд до $4,9 млрд, отмечает замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

"В долларах экспорт за целый год составил 49,32 млрд долларов, на 1,70% меньше, чем за 2019 год. В кризисный год такой показатель является очень хорошим. Особенно положительным является сокращение торгового дефицита более чем вдвое. С 10,22 млрд долл. минуса 2019-го (года – ИФ) осталось 4,9 млрд", - написал Качка в пятницу в Facebook.

Он особо отметил динамику декабря, когда экспорт составил $4,88 млрд, что больше на $150 млн по сравнению с предыдущим месяцем и на $760 млн, чем в декабре 2019 года.

"Секрет декабрьских цифр довольно простой - по всему миру бешеными темпами растут цены на металл и на руду. Экспорт по 72-й группе в декабре составил 715 млн. долл. (в ноябре это было 572 млн и в декабре 2019 - 522 млн)", - написал Качка.

По его словам, экспорт руды из Украины в 2020 году составил $4,42 млрд, что на 23% больше, чем в 2019 году, при этом показатели черной металлургии ($7,7 млрд) и изделий из нее ($0,88 млрд) оказались меньше на 12% и 15% соответственно, чем в 2019 году.

Кроме того, из-за сокращения урожая физический экспорт зерновых оказался в 2020 году меньше, чем в 2019-м году. "Но это уменьшение физического экспорта компенсировано ростом цены", - отметил Качка.

 

Теги: #торговля #украина #дефицит #качка
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