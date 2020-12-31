Руководство ArcelorMittal указывает на сложный 2020-й год и надеется на дальнейшее развитие компании в 2021-м году

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания мира, несмотря на беспрецедентные вызовы 2020 года, начнет 2021-й на сильных позициях, сообщается в совместном обращении председателя и генерального директора ArcelorMittal Лакшми Миттала, а также президента и финансового директора компании Адитьи Миттала к сотрудникам компании по поводу Нового года и Рождества, опубликованном в корпоративной газете ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" "Металлург".

При этом отмечается, что компания провела значительную работу по минимизации влияния COVID-2019: это касается, во-первых, адаптации наших операций для защиты людей, а во-вторых, внедрения мероприятий по поддержке уровня фиксированных затрат на тонну продукции даже при значительном сокращении производства.

"Мы не только хорошо справились с кризисом, но и сделали несколько важных шагов для трансформации на будущее. Ранее мы завершили продажу ArcelorMittal USA компании Cleveland Cliffs. Мы также заключили соглашение о партнерстве с государственными органами Италии для управления Ilva (сталелитейное предприятие – ИФ). Эти две операции уменьшают наш общий объем производства, но в то же время они позволяют нам сосредоточить инвестиции в наши структурно более привлекательные активы", - поясняется в обращении руководства ArcelorMittal.

Кроме того, указывается достижение целевого показателя чистого долга, который уже несколько лет является основным направлением деятельности компании. Это означает, что компания имеем сейчас хороший баланс, который обеспечит достаточный уровень поддержки во всех аспектах стального цикла.

Руководители ArcelorMittal заявили о намерении оставаться ведущей мировой металлургической компанией в течение следующего десятилетия и дальше.

"В течение года стало ясно, что для этого нам нужно возглавить декарбонизацию металлургической промышленности. Сейчас мы установили амбициозную, но необходимую, цель - нулевой уровень выбросов углерода к 2050 году. Поэтому продолжение нашей работы по разработке и испытанию технологий, а также пропаганда политической поддержки будет приоритетом для группы. Уменьшение выбросов углерода в компании практически до нуля - одна из самых больших проблем, с которой мы сталкивались. Но это также наш шанс, поскольку сталь имеет самый низкий углеродный след и является наиболее перерабатываемым материалом, на 100% и при этом без потери качества. То есть, в 2021 году нам будет над чем работать!", - констатируется в заявлении.

И выражается также уверенность, что компания и в дальнейшем будет достигать прогресса в направлениях по улучшению показателей безопасности, реализации своей стратегии, разработки планов декарбонизации или управления отношениями с заинтересованными сторонами.

"Мы снова начинаем новый год с напряжением (…) и мы надеемся продолжать совместную работу над созданием умных сталей для лучшего мира в 2021 году", - резюмируется в обращении к сотрудникам компании.

В свою очередь гендиректор АМКР Мауро Лонгобардо в своем поздравлении отметил, что предприятие уверенно идет к экологическому производству стали, внедряет новые технологии, обновляет оборудование, инвестирует в новые промышленные и социальные объекты.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".