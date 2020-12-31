Экономика

13:54 31.12.2020

Новый год в поездах встретят 5,4 тыс пассажиров – "Укрзализныця"

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Новый год в поездах встретят 5,4 тыс пассажиров – "Укрзализныця"

Пассажиры выкупили более 5,4 тыс. мест в украинских поездах, которые будут курсировать в новогоднюю ночь, по состоянию на 31 декабря, сообщается на официальном сайте АО "Укрзализныця" (УЗ).

"Всего в эту праздничную сутки курсировать 60 пассажирских поездов… Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление", - говорится в сообщении.

В УЗ также напомнили, что в этом году дополнительно назначили 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.

Во время запланированного на 8-24 января 2021 года усиления противоэпидемических мер поезда продолжат курсировать, в них будут обеспечены "все противоэпидемические меры безопасности пассажиров", говорится в сообщении.

Теги: #укрзализныця #новый_год
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