Экономика

13:51 31.12.2020

"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

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"Нафтогаз" договорился о заключении контрактов на поставку газа населению в отделениях Ощадбанка с середины января

Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины" начинает сотрудничество Ощадбанком, благодаря которому с середины января 2021 года в отделениях банка можно будет заключить договор о поставках газа.

Согласно пресс-релизу компании, для оформления подключения нужно посетить одно из банковских отделений с необходимым пакетом документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье, а также EIC-код.

После обработки заявки новый клиент получит информацию от "Нафтогаза" об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Услуга подключения к газопоставляющей компании будет доступна в отделениях Ощадбанка во всех областях Украины.

"Мы продолжаем расширять возможности подключения новых клиентов. В условиях пандемии и для экономии времени советуем потребителям подавать заявку онлайн на сайте компании. Однако мы также заботимся об интересах людей, которым удобнее оформить заявку в партнерских отделениях, с помощью консультантов. Поэтому мы постоянно расширяем базу офлайн-партнеров. Возможность удобно сменить поставщика в одном из отделений банка станет нашим сервисным преимуществом и ускорит смену поставщика для тысяч клиентов. Наконец, газовый сервис "ходит" за клиентом, а не наоборот", - отметил директор ГПК Максим Рабинович.

В "Нафтогазе" также напоминают, что после заключения договора на поставку газа переход к новому поставщику происходит автоматически. Уведомлять предыдущего поставщика газа о переходе к новому поставщику не нужно. Как только переход состоится, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу ее деятельности входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (266,29 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #нафтогаз #газ #поставка #ощадбанк
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