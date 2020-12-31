Экономика

11:40 31.12.2020

НБУ в 2021г следовало бы сдерживать волатильность курса гривни в пределах 5% - Устенко

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НБУ в 2021г следовало бы сдерживать волатильность курса гривни в пределах 5% - Устенко

Советник президента Украины Олег Устенко считает целесообразным удержание волатильности курса гривни Национальным банком в 2021 году в пределах 5% нынешнего показателя, не отступая при этом от политики инфляционного таргетирования.

"Инфляционное таргетирование остается основным для НБУ, но был бы неплохой расклад, если бы НБУ эффективно пользовался своими золотовалютными резервами, чтобы не повторялись значительные колебания курса", - сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"В моем понимании +-5% - это допустимые колебания", - добавил советник президента.

Он привел пример колебания курса на протяжении 2020 года.

"Курс гривни мог отклоняться едва ли не до 22 грн/$, а затем подходить к отметке, близкой к 29 грн/$", - отметил Устенко, подчеркивая необходимость прогнозированного курса гривни.

"Я вижу риски того, что гривня может оказаться под серьезным давлением на укрепление уже в первой половине следующего года на фоне положительной динамики сырьевых рынков", - пояснил советник президента.

"Как минимум месяц наблюдается положительная динамика по сырьевым рынкам, на которых специализируется Украина. Это значит, что наши металлурги и аграрии будут получать больше выручки от реализации продукции. Больший объем экспортной выручки создаст дополнительное предложение валюты при фиксированном объеме спроса", - добавил он.

В то же время, полагает эксперт, после потенциального укрепления курс национальной валюты в Украине во второй половине года может вернуться к девальвации.

"На фоне возможного укрепления гривни покажет рост импорт. А значит, рынок качнется в другую сторону. Чтобы не было этой раскачки, НБУ следовало бы вести грамотную политику. Сначала стерилизовать рынок, выкупая валюту и пополняя резервы, а во второй половине года использовать эти резервы на колебание в обратную сторону", - пояснил свою позицию Устенко.

Рост экономики в 2021 году повлечет за собой рост инфляции, а это, в свою очередь, приведет центробанк к необходимости повышать учетную ставку, прогнозирует эксперт.

"Меня не удивит рост инфляции на 1-2 процентных пункта. Подобный рост инфляции, с одной стороны, ожидаемый, а с другой стороны, он вряд ли позволит удерживать учетную ставку на нынешнем низком уровне. Я допускаю подвижки в учетной ставке в сторону увеличения, хотя, возможно, в первой половине года она останется на текущем уровне", - отметил он.

Теги: #курс #устенко #гривня
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