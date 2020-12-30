Экономика

19:02 30.12.2020

Группа "Нафтогаз" предупредила Белоцерковскую ТЭЦ о возможном прекращении поставок газа в 2021 году

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Группа "Нафтогаз" предупредила Белоцерковскую ТЭЦ о возможном прекращении поставок газа в 2021 году

ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" поставило под угрозу теплоснабжение жителей Белой Церкви в новом году, так как в связи с резким возрастанием задолженности предприятия за газ поставки топлива на Белоцерковскую ТЭЦ могут быть прекращены, сообщается в пресс-релизе Группы "Нафтогаз".

"В случае отсутствия оплаты, Белоцерковская ТЭЦ должна самостоятельно прекратить газопотребление с 7:00 1 января 2021 года. Если предприятие не выполнит это требование, транспортировка и распределение природного газа могут быть прекращены в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов газотранспортной системы и газораспределительных сетей", ‒ сообщила компания.

По данным Группы "Нафтогаз", общая задолженность Белоцерковской теплоэлектроцентрали за газ достигла 0,6 млрд грн при минимальном платеже для обеспечения бесперебойного газоснабжения в январе 163 млн грн. При этом предприятие совсем не платило за газ в октябре и ноябре и это свидетельствует, что обязательные для ТЭЦ, согласно украинскому законодательству, текущие счета со специальным режимом использования не работают.

Как подчеркнули в Группе, уровень расчетов Белоцерковской ТЭЦ за газ недостаточен, в соответствии с требованиями утвержденного правительством положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. В настоящее время правовые основания для поставок природного газа теплоэлектроцентрали в январе 2021 года отсутствуют.

"Нафтогаз" предпринял все возможные меры для предотвращения угрожающей ситуации, сложившейся в городе Белая Церковь в результате грубого нарушения ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" требований действующего законодательства и условий заключенных с компанией договоров поставки природного газа. Мы призываем владельцев предприятия и новоизбранную местную власть немедленно вмешаться в ситуацию, которая может испортить новогодние праздники десяткам тысяч жителей города. Надеюсь, что решить проблему поможет правительственный антикризисный штаб, который уже начал работу", - сообщил первый заместитель председателя правления Группы "Нафтогаз" Сергей Перелома.

Как сообщалось, НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения для Белоцерковской ТЭЦ на 2021 год на 33,2% ‒ до 1270,4 грн/Гкал.

Теги: #нафтогаз #тэц #предупреждение #белая_церковь
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