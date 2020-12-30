Экономика

17:50 30.12.2020

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

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"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

НАК "Нафтогаз Украины" выступил с инициативой выставлять для продажи на товарных биржах не менее 15% добытого газа, такое предложение о добровольных обязательствах компания предоставила Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) для рассмотрения во время процедуры получения разрешения на покупку ООО "Надра Юзовская".

"Согласно европейской практике, даже если 10% от добычи продается на бирже, это позволяет обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке. Мы предложили повышенные обязательства в 15% ресурса собственной добычи", – приводится в сообщении НАК в среду комментарий главы правления компании Андрея Коболева.

Согласно пресс-релизу, расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей (ПСО) во исполнение ст.11 закона "О рынке природного газа". АМКУ одобрил предложения "Нафтогаза", поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовской участке, уточнил НАК.

Поясняется, что такая инициатива является действенным рычагом для нивелирования потенциальных рисков для конкуренции в случае, если "Нафтогаз" существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" и НАК "Надра Украины" 18 декабря 2020 года подписали договор купли-продажи 99% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", владеющей правом на разведку и добычу углеводородов на Юзовской участке. "Нафтогаз" сможет приобрести окончательного права на указанную долю после получения согласия АМКУ на концентрацию. Кроме того, "Нафтогаз" заключил договор о приобретении 1% уставного капитала ООО "Надра Юзовская", принадлежащий дочернему предприятию НАК "Надра Украины" "Украинский геологический научно-производственный центр", и станет единственным владельцем "Надра Юзовская".

Юзовский участок расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. Его площадь - 7,9 тыс. кв. км.

"Дочка" "Нафтогаза Украины" "Укргазвыдобування" в 2019 году сократила добычу природного газа на 3,8% – до 14,9 млрд куб. м, а "Укрнафта", в которой НАК принадлежит 50%+1 акция, увеличила ее на 7% – до 1,16 млрд куб. м. Частные компании в том же году нарастили добычу газа в Украине на 5,3% – до 4,6 млрд куб. м.

Объем поставок "Нафтогазом" газа для теплокоммунэнерго, по которым еще сохраняется режим ПСО, в 2019 году сократился до 4,5 млрд куб. м с 4,8 млрд куб. м годом ранее, поэтому объем газа, который НАК намерен выставить на биржу, оценивается минимум в 1,5 млрд куб. м в год.

На Украинской энергетической бирже (УЭБ), на сегодня являющейся основной биржевой площадкой по торговле газом, за 11 месяцев 2020 года было реализовано 2,1 млрд куб. м природного газа, что в шесть раз больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Газ предлагали к покупке или продаже 75 компаний-инициаторов торгов.

Продажи "Нафтогаз Трейдинг" за 11 месяцев 2020 года составили 763 млн куб. м по сравнению с 123 млн куб. м за этот же период предыдущего года.

 

Теги: #газ #биржа #нафтогаз_украины
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