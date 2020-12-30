Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Американская Tesla Inc. по итогам 2020 года может достичь своей цели и поставить клиентам 500 тыс. электромобилей благодаря устойчивому спросу в Китае, считает аналитик Wedbush Дэн Айвс.

Это превышает прогнозы, которые аналитики давали в конце весны-начале лета, отмечает MarketWatch.

Айвс ожидает, что в четвертом квартале поставки составят около 190-200 тыс.

"В преддверии 2021 года мы видим значительный поворотный момент для спроса на электромобили, и мы ожидаем, что доля электромобилей в общих продажах вырастет с 3% сегодня до 10% в 2025 году", - считает эксперт.

Он также отметил, что эта динамика спроса будет очень благоприятна для Tesla в ближайшие несколько лет, особенно в Китае, на который к 2022 году будет приходиться примерно 40% мировых продаж электромобилей.

Аналитик Wedbush ожидает "невероятного спроса" в Китае в 2021-2022 гг. По его словам, завод Tesla в Шанхае является конкурентным преимуществом компании на фоне усиления местных производителей, включая BYD, NIO, Xpeng и Li Auto.

"Если в Китае сохранится текущая динамика, поставки Tesla в мире к 2022 году могут достичь 1 млн", - отметил Айвс.

Помимо этого, поддержку спросу может оказать стимулирование администрацией Джо Байдена перехода на электромобили.

Нейтральная прогнозная оценка цены акции Tesla от аналитиков Wedbush составляет $715. "Бычий" прогноз предполагает рост цены до $1000 за акцию.

Акции Tesla с начала текущего года подорожали почти в 8 раз.