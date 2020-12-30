Экономика

16:37 30.12.2020

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

2 мин читать
Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Американская Tesla Inc. по итогам 2020 года может достичь своей цели и поставить клиентам 500 тыс. электромобилей благодаря устойчивому спросу в Китае, считает аналитик Wedbush Дэн Айвс.

Это превышает прогнозы, которые аналитики давали в конце весны-начале лета, отмечает MarketWatch.

Айвс ожидает, что в четвертом квартале поставки составят около 190-200 тыс.

"В преддверии 2021 года мы видим значительный поворотный момент для спроса на электромобили, и мы ожидаем, что доля электромобилей в общих продажах вырастет с 3% сегодня до 10% в 2025 году", - считает эксперт.

Он также отметил, что эта динамика спроса будет очень благоприятна для Tesla в ближайшие несколько лет, особенно в Китае, на который к 2022 году будет приходиться примерно 40% мировых продаж электромобилей.

Аналитик Wedbush ожидает "невероятного спроса" в Китае в 2021-2022 гг. По его словам, завод Tesla в Шанхае является конкурентным преимуществом компании на фоне усиления местных производителей, включая BYD, NIO, Xpeng и Li Auto.

"Если в Китае сохранится текущая динамика, поставки Tesla в мире к 2022 году могут достичь 1 млн", - отметил Айвс.

Помимо этого, поддержку спросу может оказать стимулирование администрацией Джо Байдена перехода на электромобили.

Нейтральная прогнозная оценка цены акции Tesla от аналитиков Wedbush составляет $715. "Бычий" прогноз предполагает рост цены до $1000 за акцию.

Акции Tesla с начала текущего года подорожали почти в 8 раз.

Теги: #tesla #аналитик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:46 28.12.2020
Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

09:52 24.12.2020
Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

10:45 23.12.2020
Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

Маск несколько лет назад предлагал главе Apple Тиму Куку обсудить покупку Tesla

20:10 27.11.2020
Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

Tesla отзывает более 10 тыс. автомобилей Model X и Model Y из-за двух видов дефектов

19:06 26.10.2020
Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

Tesla начинает поставки в Европу электромобилей китайской сборки

09:59 26.10.2020
Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

Tesla отзывает порядка 30 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с подвеской

12:10 07.10.2020
Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

Tesla ведет переговоры с BHP о поставках никеля - СМИ

09:11 25.09.2020
Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

09:39 27.08.2020
Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

17:29 24.07.2020
Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

ПОСЛЕДНЕЕ

Объем выполненных стройработ в Украине в ноябре-2020 увеличился на 9,3% к ноябрю-2019 – Госстат

"Нафтогаз Украины" намерен минимум 15% добываемого газа выставлять на биржу

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в ноябре увеличилась на 18,6% – Госстат

Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"

Данилов призвал госзаказчиков проанализировать исполнение оборонзаказа в 2020 году на предмет ошибок

Украинцы в 2020 году на 26% чаще платили в POS-терминалах ПриватБанка

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Локальные бренды составляют лишь 12% от общего количества fashion-операторов в лучших ТРЦ Киева – Colliers

НБУ обновил Стратегию валютных интервенций и добавил задачу поддерживать достаточные международные резервы

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА