Экономика

16:25 30.12.2020

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

1 мин читать
"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало 3,25 млн МВт-ч электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" для обеспечения ресурсом населения в январе, сообщается на сайте компании.

Согласно изменениям к положению о специальных обязательствах по обеспечению населения, утвержденным правительством 28 декабря, цена продажи э/э на первый квартал 2021 года составляет 150 грн/МВт-ч. Объем продаж составил 487,9 млн грн (без НДС).

Ранее, в этот же день, "ГарПок" приобрел у ЧАО "Укргидроэнерго" на январь в рамках ПСО по населению 80,35 тыс. э/э базовой нагрузки и 48,17 тыс. МВт-ч с периодом поставки 16:00-22:00.

Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч. Также правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" ожидает в первом квартале 2021 года дефицита денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже "ГарПоку" в рамках обновленного ПСО по обеспечению населения по цене 15 коп/кВт-ч.

Дефицит средств по ПСО для населения ГарПока ожидается на первый квартал 2021 год в размере 1 млрд грн.

Теги: #электроэнергия #энергоатом
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 30.12.2020
Установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 на 0,39 п.п. – НБУ

Установление единого тарифа на э/э в размере 1,68 грн/кВт-ч увеличит общую инфляцию в 2021 на 0,39 п.п. – НБУ

18:49 29.12.2020
"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

"Энергоатом" предложит к продаже на аукционе 30 декабря 0,539 млн МВт-ч "ночной" э/э с поставкой в I кв.-2021

13:39 29.12.2020
Дефицит средств "Энергоатома" в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021 достигнет 4 млрд грн

Дефицит средств "Энергоатома" в рамках обновленного ПСО по населению в I кв. 2021 достигнет 4 млрд грн

10:35 29.12.2020
"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

18:16 28.12.2020
Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

14:56 24.12.2020
Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

11:51 23.12.2020
ВАКС инициировал привлечение к ответственности одного из адвокатов по делу о присвоении средств "Энергоатома"

ВАКС инициировал привлечение к ответственности одного из адвокатов по делу о присвоении средств "Энергоатома"

11:35 23.12.2020
"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

21:19 21.12.2020
"Энергоатом" реализовал на аукционе на УЭБ рекордные 13,3 млн МВт-ч или 17,7% прогнозной выработки компанией электроэнергии в 2021 г

"Энергоатом" реализовал на аукционе на УЭБ рекордные 13,3 млн МВт-ч или 17,7% прогнозной выработки компанией электроэнергии в 2021 г

11:59 18.12.2020
"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

"Энергоатом" начинает процесс против РФ о компенсации за утраченную Донузлавскую ВЭС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Курс биткойна превысил отметку в $28000, завершает декабрь подъемом почти на 50%

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Минэкономики ожидает сокращения экономики Украины на 3% в IV кв.-2020

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

ПОСЛЕДНЕЕ

Поставки Tesla по итогам 2020 могут составить 500 тыс. автомобилей благодаря продажам в Китае - аналитик

Объем безналичных расчетов клиентов ПриватБанка в 2020 возрос на 31%

НБУ обновил Стратегию валютных интервенций и добавил задачу поддерживать достаточные международные резервы

НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

Ryanair и Wizz Air с 1 января лишат британских акционеров права голоса

"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

Обновленный сайт ДТЭК в первую очередь нацелен на B2B-аудиторию и мобильные устройства

Минобороны заключило контракт с КБ "Луч" на поставку в 2021 ракетных комплексов "Нептун"

Украина при реконструкции ГТС не будет использовать комплектующие из РФ - глава оператора

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА