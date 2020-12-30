"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО по населению продал "ГарПоку" на январь 3,25 млн МВт-ч э/э почти на 500 млн грн

Обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало 3,25 млн МВт-ч электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" для обеспечения ресурсом населения в январе, сообщается на сайте компании.

Согласно изменениям к положению о специальных обязательствах по обеспечению населения, утвержденным правительством 28 декабря, цена продажи э/э на первый квартал 2021 года составляет 150 грн/МВт-ч. Объем продаж составил 487,9 млн грн (без НДС).

Ранее, в этот же день, "ГарПок" приобрел у ЧАО "Укргидроэнерго" на январь в рамках ПСО по населению 80,35 тыс. э/э базовой нагрузки и 48,17 тыс. МВт-ч с периодом поставки 16:00-22:00.

Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч. Также правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" ожидает в первом квартале 2021 года дефицита денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже "ГарПоку" в рамках обновленного ПСО по обеспечению населения по цене 15 коп/кВт-ч.

Дефицит средств по ПСО для населения ГарПока ожидается на первый квартал 2021 год в размере 1 млрд грн.