НБУ обновил Стратегию валютных интервенций и добавил задачу поддерживать достаточные международные резервы

Национальный банк Украины (НБУ) обновил Стратегию валютных интервенций в связи с окончанием предыдущей стратегии на 2016-2020 гг. и добавил в новый документ задачу поддерживать достаточные международные резервы, сообщила пресс-служба центробанка в среду.

Обновленная Стратегия валютных интервенций разработана с учетом консультаций с международными партнерами и утверждена решением правления НБУ от 29 декабря 2020 №769-рш.

Отмечается, что в обновленной стратегии также сохранена задача по сглаживанию Нацбанком функционирования валютного рынка, что необходимо для избежания негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса и экстраординарных событий на валютном рынке на ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивость экономического роста.

Помимо этого, НБУ будет поддерживать трансмиссии учетной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики в случае ее недостаточной действенности.

Указывается, что неизменными остались четыре ключевые формы осуществления валютных интервенций, в частности валютный аукцион, интервенция по единому курсу, интервенция по лучшему курсу и адресная интервенция.

В то же время, в дополнение к традиционным условиям проведения валютных интервенций ("тод", "том" и "спот") Нацбанк учел возможность применения деривативов, что предусмотрено в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2021 год, утвержденных решением Совета НБУ от 10 сентября 2020 №41-рд.

Регулятор подчеркнул, что деривативные финансовые инструменты могут применяться только при условии, что это не приведет к разбалансировке ситуации в соответствующих сегментах рынка.

Соответствующим документом также определены пять принципов осуществления валютных интервенций на межбанковском валютном рынке: соответствие режиму инфляционного таргетирования и режиму плавающего курсообразования, минимальная достаточность использования валютных интервенций, конструктивная неопределенность параметров и тактики проведения валютных интервенций для участников валютного рынка, а также равные условия участия субъектов рынка.