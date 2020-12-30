Экономика

14:44 30.12.2020

"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

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"Метинвест" досрочно погасил еще часть долга по предэкспортному финансированию на $45 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", сократила задолженность по линии предэкспортного финансирования на $45 млн – до $228 млн, осуществив досрочное погашение части этого долга.

Как отмечается в пресс-релизе компании в среду, такой шаг стал возможным благодаря высокой ликвидности группы на фоне благоприятной конъюнктуры на рынках стали и железной руды.

"Данное погашение обусловлено намерением освободить "Метинвест" от запланированных выплат суммы основного долга в рамках кредитной линии в течение последующих несколько месяцев, что обеспечит дополнительную гибкость в обслуживании долгового портфеля и подчеркнет предусмотрительность группы в управлении своими обязательствами", - констатируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, в апреле 2018 года "Метинвест" рефинансировал задолженность на сумму $2,271 млрд, выпустив два транша облигаций на сумму $1,592 млрд и получив кредитную линию предэкспортного финансирования на сумму $765 млн. Это крупнейший к настоящему времени выпуск еврооблигаций "Метинвеста" с самым низким купоном и самым длинным сроком погашения. Это также самый крупный выпуск еврооблигаций в украинском корпоративном секторе. Сделка получила существенную поддержку со стороны мирового сообщества инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов. Совместными менеджерами сделки выступили Deutsche Bank, ING Bank (оба - лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

 

Теги: #метинвест #погашение #долги
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