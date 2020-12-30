НБУ ввел безвыездной надзор за участниками рынков небанковских финуслуг

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил порядок безвыездного надзора на регулярной основе за участниками рынков небанковских финансовых услуг, сообщила пресс-служба НБУ в среду.

Соответствующие изменения утверждены положением правления НБУ №169 от 28 декабря 2020 года, которое опубликовано на сайте и вступает в силу с 31 декабря.

Согласно документу, указанный дистанционный надзор коснется небанковских финучреждений, представителей финуслуг, которые не являются банками, посредников на рынках финуслуг, физлиц-предпринимателей - предоставителей финуслуг, а также постоянных представительств в форме филиалов иностранных страховых компаний и небанковских фингрупп.

Указывается, что во время безвыездного надзора центробанк будет осуществлять мониторинг деятельности участников рынка, в частности анализировать отчетность, документы, операции и другую полученную официальную информацию.

Помимо этого, Нацбанк будет регулярно оценивать общее финансовое положение, результаты деятельности и качество корпоративного управления, системы внутреннего аудита и управления рисками, соблюдение обязательных нормативов и других требований.

Согласно сообщению, для обсуждения вопросов, которые могут возникнуть во время дистанционного надзора, с владельцами существенного участия и руководителями участников рынка могут быть проведены встречи.

Как сообщалось, согласно закону от 12 сентября 2019 года №79 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" ("о сплите") НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.