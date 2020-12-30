Экономика

14:00 30.12.2020

"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

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"Укравтодор" открыл движение в обход Кобеляк на трассе Днепр - Решетиловка в Полтавской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло движение транспорта по новом комплексном обходе Кобеляк и села Красное в рамках развития автомобильной дороги Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка.

"Участок Кобеляки - Гора - Гайове - Красное построили фактически за восемь месяцев 2020 года. Еще в апреле здесь была только земля - а уже в декабре здесь появилось полноценное цементобетонное покрытие. Отсутствие отдельного скоростного маршрута между Днепром и Киевом - это аномалия нашей дорожной сети. В рамках "Большого строительства" она будет полностью исправлена", - цитируются слова главы "Укравтодора" Александра Кубракова в сообщении в телеграм-канале агентства в среду.

По данным "Укравтодора" ежесуточно по автомобильной дороге Н-31 курсирует до 15 тыс. транспортных средств, при этом три из пяти автомобилей - грузовики, которые нередко едут с нарушением габаритно-весовых норм. И поскольку поддержание проездного состояния этой дороги путем текущего и ямочного ремонта стало неэффективным - было принято решение о полной реконструкции этой дороги, в рамках которой и построили комплексный обход Кобеляки и Красноего полностью в цементобетоне с протяженностью в 17,2 км.

Также были организованы два проезда по две полосы для движения в каждом направлении, что, по мнению "Укравтодора", будет способствовать повышению уровня безопасности, удобства и скорости движения и снижению выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Подрядчиком на объекте выступала компания "Онур Тааххут Ташимаджилик Иншаат Тиджарет Ве Санаи Аноним Ширкети" (Турция).

В целом на автодороге Днепр - Решетиловка уже обустроен 51 км покрытия в верхнем слое.

Общая протяженность автодороги Н-31 в пределах Полтавской области составляет 79,4 км.

 

Теги: #укравтодор #полтавская_область
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