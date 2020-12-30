Обновленный сайт ДТЭК в первую очередь нацелен на B2B-аудиторию и мобильные устройства

Энергохолдинг ДТЭК обновил свой корпоративный сайт, нацелив его в первую очередь на B2B-аудиторию пользователей и мобильные устройства, сообщили в компании.

"Важной задачей перед нами было ускорение работы сайта, а также внедрение обновленного фирменного стиля с использованием современных технологий веб-дизайна и разработки. Мы хотели сделать структуру понятной и простой, предоставить пользователю легкий доступ к необходимой информации", – цитирует пресс-служба директора по корпоративным коммуникациям ДТЭК Ольгу Захарову.

По ее словам, изменения, коснувшиеся как визуального стиля, так и архитектуры сайта, произошли в соответствии с рефрешментом бренда ДТЭК и принятой стратегией развития компании до 2030 года.

"В соответствии с примененным подходом Mobile First, интерфейс сайта разрабатывается, в первую очередь, для корректного отображения на мобильных устройствах с учетом задач конкретной целевой аудитории проекта. Сайт получается легче, динамичнее и прагматичней. По этой же причине была пересмотрена структура сайта на предмет её соответствия ожиданиям B2B-аудитории пользователей ", – приводятся в сообщении слова СЕО агентства Frontmen Мирослава Швеца, совместно с которым ДТЭК реализовал проект по обновлению сайта.

Как сообщалось, согласно Новой стратегии ДТЭК 2030, компания взяла на себя, в частности, обязательства достичь соответствия европейскому законодательству о вредных выбросах к 2025 году и стать углеродно нейтральной к 2040 году, продолжит практику внедрения беспроводной сети Wi-Fi на своих угледобывающих активах, намерена расширять электросетевые активы в Украине и странах ЕС и свою активность в зеленой энергетике и трейдинге на рынки стран ЕС, а также развивать непрофильные направления бизнеса, в частности, телемедицину.