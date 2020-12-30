Экономика

13:01 30.12.2020

Украина при реконструкции ГТС не будет использовать комплектующие из РФ - глава оператора

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Украина при реконструкции ГТС не будет использовать комплектующие из РФ - глава оператора

ООО "Оператор ГТС Украины" в рамках запланированной в ближайшие пять лет масштабной реконструкции газотранспортной системы не планирует использовать комплектующие производства Российской Федерации, сообщил глава компании Сергей Макогон.

"К сожалению, значительное количество газоперекачивающих агрегатов на объектах ГТС были произведены в РФ в 70-80-е годы, но в рамках масштабной реконструкции ГТС в следующие пять лет мы планируем полностью отказаться от продукции из России. Наша ГТС не должна зависеть от оборудования из РФ", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук", комментируя новый контракт с госпредприятием "Зоря-Машпроект".

Согласно пресс-релизу предприятия, заключенный 29 декабря договор с ОГТСУ предусматривает капитальный ремонт и техническое обслуживание газотурбинных двигателей компрессорных станций (КС) "Ставищенская", "Гребенковская", "Ромненская", "Зинков", "Решетиловская", "Гусятин", "Софиевская", "Бар".

По итогам ремонта девяти двигателей их ресурс будет продлен на 20 тыс. часов. Три из них планируется принять в ремонт уже в январе 2021 года. Общая сумма контракта составляет около 370 млн грн.

В "Зоря-Машпроект" напомнили, что в июле 2020 года с ОГТСУ уже был заключен контракт на капремонт и техобслуживание 11 двигателей на 490 млн грн.

Как сообщалось, контракт с "Газпромом" на 2020-24 гг. предусматривает оплату российской компанией мощности ГТС Украины в объеме 65 млрд куб. м – на первый год и по 40 млрд куб. м – на последующие четыре года.

Снижение объемов транзита через ГТС Украины с возможной перспективой его дальнейшего падения до минимума в последующие годы вынуждает страну реконструировать систему для снижения расходов на ее обслуживание.

В январе 2020 года глава ОГТСУ Сергей Макогон оценивал, что даже при 40 млрд куб. м транзита из РФ около 75-80% компрессорных станций являются избыточными.

"Зоря-Машпроект" основано в 1954 году. Является разработчиком и производителем газотурбинного оборудования. Компания - монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Почти вся продукция предприятия поставлялась на экспорт.

 

Теги: #гтс
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