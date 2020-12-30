Экономика

10:57 30.12.2020

"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"

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"Нафтогаз" с 1 января приостановит подключение тарифного плана "годовой"

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с 1 января 2021 года приостановит подключение тарифного плана "годовой" для новых клиентов, сообщается на ее сайте.

"Поскольку половина отопительного сезона уже позади, компания получает значительно меньше заявок на присоединение к тарифному плану "годовой". Учитывая это, ГПК "Нафтогаз Украины" решила приостановить новые подключения на условиях этого тарифного плана", - пояснили в компании.

В "Нафтогазе" уточняют, что использующие тарифный план "годовой" потребители продолжат платить за газ по цене, которая была зафиксирована в момент подключения. Клиенты, которые подали/успеют подать заявку до конца 2020 года на присоединение к тарифному плану "годовой", смогут заказать переход на этот тарифный план онлайн до 31 января 2021 года в собственном кабинете на my.gas.ua.

Как сообщалось, с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 августа 2020 года сняты специальные обязательства по продаже газа для его последующей поставки населению. С августа цены на газ для своих бытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.

ГПК "Нафтогаз" является подразделением одноименной группы. В сферу ее деятельности на сегодня входят поставки газа и электроэнергии бытовым потребителям и бизнесу.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #тариф #нафтогаз_украины
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