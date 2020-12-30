Экономика

10:30 30.12.2020

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

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ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Новый" (Днепр).

Согласно сообщению на сайте ФГВФЛ в среду, в соответствии со ст. 53 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", 28 декабря регулятор внес запись в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и гражданских формирований о прекращении государственной регистрации ПАО АКБ "Новый" как юрлица.

Полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка "Новый" прекращены, уточнил регулятор.

Фонд напомнил, что 23 августа 2017 года Фондом был подписан договор о передаче части активов и части обязательств банка "Новый" в пользу ТАСкомбанка на общую сумму около 156 млн грн.

Как ранее сообщалось, НБУ 13 июля 2017 года отнес банк "Новый" к категории неплатежеспособных.

"Поскольку размер регулятивного капитала банка "Новый" по состоянию на 12 июля 2017 года составлял менее трети минимального уровня, согласно закону "О банках и банковской деятельности" НБУ обязан признать финучреждение неплатежеспособным", - сообщил регулятор.

Нацбанк также сообщил, что 99% вкладчиков банка (около 3 тыс. лиц) получат свои вложения в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной Фондом. Общая гарантированная сумма возмещения составляет 36 млн грн.

По данным НБУ по состоянию на 8 июня 2017 года владельцем существенного участия в банке "Новый" являлось Государственное космическое агентство Украины (18,3% акций). Остальными акциями владеют лица с долями менее 10% акций.

Банк "Новый" основан в 1992 году. Его крупнейшим акционерами к началу января 2017 года было Государственное космическое агентство (18,3297%), Таисия Булавинова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Александр Ярецкий (9,9533%).

Согласно данным Нацбанка Украины, к началу апреля 2017 года по размеру общих активов (770,586 млн грн) банк "Новый" занимал 58-е место среди 90 украинских банков.

Теги: #банк #ликвидация #фгвфл
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