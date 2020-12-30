Экономика

10:05 30.12.2020

"Укрзализныця" ожидает праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года

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"Укрзализныця" ожидает праздничный трафик на уровне 65% от прошлого года

АО "Укрзализныця" (УЗ) ожидает новогодне-рождественский трафик на уровне 65% от прошлого года - почти 1 млн проданных билетов.

"Внутренние путешествия под Новый год оживились: с 17 дополнительными поездами выходим на почти 1 млн приобретенных билетов на новогодне-рождественский период и 65% от трафика 2019 года. Еще не вижу цифр Amtrak, Deutsche Bahn и ÖBB для сравнения, но это очень положительная динамика, если вспомнить второй квартал и -94% пассажиров в Ирландии, -78% во Франции и Испании, -77% в Италии и -64% в Польше", - написал руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Он также отметил, что во время январского локдауна поезда УЗ продолжат курсировать, поскольку вагоны и вокзалы регулярно дезинфицируются, а для пассажиров и персонала обязательно ношение масок на протяжении всего пути.

"И чтобы уж точно закрыть вопрос заботы о наших пассажирах: буквально вчера проводник поезда Рахов-Харьков нашел и вернул пассажиру забытый в вагоне чемодан с 19 тыс. долларов, а это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", - написал Шевченко.

Теги: #ожидания #уз #праздники
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