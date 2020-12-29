Экономика

18:09 29.12.2020

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,17 грн/$1

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Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,17 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 28,1725 грн/$1 с 28,3025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,160-28,185 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 28,28 грн/$1 с 28,37 грн/$1 в понедельник.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 30 декабря – до 28,2605 грн/$1 с 28,3668 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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