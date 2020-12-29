Экономика

14:16 29.12.2020

Госбюджет-2021 предусматривает разрешение местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги

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Госбюджет-2021 предусматривает разрешение местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги

В государственном бюджете Украины на 2021 год разрешено местным органам власти осуществлять местные заимствования на дороги, отмечается в документе, обнародованном на сайте Министерства финансов.

Согласно ему, устанавливается, что в 2021 году предельная величина местного долга по местным заимствованиям, привлеченным для выполнения ремонта автодорог общего пользования местного значения и коммунальной собственности, не применяется при условии, если расходы, связанные с таким долгом, не будут превышать в следующих бюджетных периодах 30% объема субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансирование строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог.

"Разрешить областным государственным администрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, в лице их руководителей осуществлять в 2021 году местные заимствования с учетом положений абзаца первого этого пункта", - говорится в документе.

Теги: #дороги #госбюджет #заимствования
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