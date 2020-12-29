Экономика

14:00 29.12.2020

Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

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Украина заказала у ГП "Антонов" три самолета Ан-178 для армии - Зеленский

Министерство обороны Украины и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Меморандум подписан при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - сказал Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".

 

Теги: #зеленский #самолеты #антонов
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