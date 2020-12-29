Экономика

13:33 29.12.2020

Агрокомпании выбрали все предусмотренные средства по программам господдержки - Минэкономики

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Агрокомпании выбрали все предусмотренные средства по программам господдержки - Минэкономики

 Агропредприятия выбрали все предусмотренные бюджетом средства государственной поддержки, общая сумма которых составляет 4 млрд грн, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Аграриям было начислено и выплачено 4 млрд грн. Уровень поддержки аграриев был сохранен, несмотря на секвестр", - сказал министр в ходе онлайн-конференции в Киеве во вторник.

Он уточнил, что агрокомпании полностью воспользовались выделенными средствами по программам компенсации стоимости сельхозтехники - 1,46 млрд грн и удешевления кредитов - 1 млрд грн. Помимо того, выплаты по программам поддержки животноводства и переработки составили 1 млрд грн, садоводства, виноградарства и хмелеводства - 290 млн грн, поддержки фермерства - 132 млн грн.

"По сельхозтехнике все выплаты переданы в Госказначейство, осталась сумма в 460 млн грн, она будет выплачена до 31 декабря", - отметил Петрашко.

Это связано с тем, что аграрии подавали документы вплоть до последних недель, пояснил министр.

Как сообщало Министерство финансов, госбюджет на 2021 год предусматривает поддержку агропромышленного комплекса в размере 4,7 млрд грн.

Теги: #средства #агрокомпании
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