Экономика

13:15 29.12.2020

"УЗ" получила 102 млн грн для компенсации отправленным на карантин сотрудникам на январь

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"УЗ" получила 102 млн грн для компенсации отправленным на карантин сотрудникам на январь

 "Укрзализныця" получила 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мероприятий в январе 2021 года.

"Уже до конца года около 30 тыс. железнодорожников получат такую помощь. Ее размер будет определяться пропорционально рабочему времени работника, сокращенному в результате ограничительных мер", - написал в своем Телеграм-канале глава "Укрзализныци" Владимир Жмак.

По его словам, компания получила от государства 102 млн грн, выделенных государством для компенсации сотрудникам предприятий, деятельность которых будет ограничена вследствие введения противоэпидемических мероприятий в январе 2021 года.

Жмак поблагодарил государство за поддержку, а Государственный центр занятости - за оперативность и эффективность.

Теги: #укрзализныця #компенсации
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