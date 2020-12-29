Экономика

12:38 29.12.2020

Украина готовится к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем - министр экономики

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Украина готовится к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем - министр экономики

Украина начала подготовку к переговорам о новых соглашениях о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Идет подготовка к переговорам о ЗСТ с Египтом, Иорданией, Индонезией и Китаем", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он также напомнил, что Украина начала переговоры с ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации.

Как подчеркнул Петрашко, докапитализация Экспортно-кредитного агентства до 2 млрд грн, которую предусматривает госбюджет-2021, позволит укрепить экспортные позиции Украины.

Теги: #подготовка #переговоры #зст
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