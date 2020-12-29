Международные резервы Украины превысили $28,5 млрд – глава Совета НБУ

Международные резервы Украины выросли до свыше $28,5 млрд, что на 12,6% больше, чем по состоянию на 1 декабря 2020 года ($25,3 млрд), сообщил глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Международные резервы НБУ на 28 декабря оставались на уровне, близком к 8-летнему максимуму - более $28,5 млрд, увеличившись с начала года на $3,2 млрд", – написал он в Facebook во вторник.

Он добавил, что сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составило $1,1 млрд.

Как сообщалось, на начало этого года международные резервы Украины составляли $25,302 млрд, а чистые международные резервы – $15,785 млрд.

В структуре резервов на начало года ценные бумаги занимали 84,2%, наличные, корсчета и депозиты – 10,9%, а золото – 4,8%.