"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

Правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 28 декабря №1325 о внесении изменений в постановление от 5 июня 2019 года №483 (в редакции от 5 августа 2020 года), обнародованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, установив для населения фиксированную цену электроэнергии в 1,68 грн/кВт-ч с НДС на весь объем потребления при действовавшей ранее цене на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт-ч с НДС, правительство сохранило на прежнем уровне размер оплаты при дифференцированном во времени учете потребления.

По двузонным тарифам цена э/э в ночные часы (с 23.00 до 7.00) будет стоить вполовину дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.

По трехзонным тарифам оплата за потребленную в часы максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч, в ночные часы – 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч), в остальное время потребители оплачивают полный тариф.

Согласно данным "ГарПока" на сайте, в ноябре им было приобретено для нужд населения 3,24 млн МВт-ч у "Энергоатома" и 92,7 тыс. МВт-ч п – в "Укргидроэнерго" по цене 10 грн/МВт-ч (1коп/кВт-ч).

Ранее "Энергоатом" заявлял, что считает категорически неприемлемым применение сценария изменения ПСО, в соответствии с которым он будет продавать "ГарПоку" для нужд населения э/э по цене на уровне от 1 до 15 коп/кВт-час.

Как утверждал глава компании Петр Котин, это приведет к убыткам компании в размере от 18 до 23 млрд грн.

Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт-ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на э/э для населения до 2,21 коп/кВт-час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.

Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч.

В то же время и.о министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.

Управляющий партнер компании IMEPOWER Юрий Кубрушко отметил, что убыток "ГарПока" от обновленного ПСО для населения за 1-й квартал 2021 года может составить более 1 млрд грн.