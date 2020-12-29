Экономика

10:35 29.12.2020

"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

2 мин читать
"Энергоатом" в рамках обновленного ПСО будет продавать э/э для нужд населения по 150 грн/МВт-ч, "Укгргидроэнерго" – по 10 грн/МВт-ч

Правительство установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 28 декабря №1325 о внесении изменений в постановление от 5 июня 2019 года №483 (в редакции от 5 августа 2020 года), обнародованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, установив для населения фиксированную цену электроэнергии в 1,68 грн/кВт-ч с НДС на весь объем потребления при действовавшей ранее цене на первые 100 кВт-ч в размере 0,9 грн/кВт-ч с НДС, правительство сохранило на прежнем уровне размер оплаты при дифференцированном во времени учете потребления.

По двузонным тарифам цена э/э в ночные часы (с 23.00 до 7.00) будет стоить вполовину дешевле фиксированного тарифа – 0,84 грн/кВт-ч.

По трехзонным тарифам оплата за потребленную в часы максимальной нагрузки (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) составит 1,5 фиксированного тарифа – 2,52 грн/кВт-ч, в ночные часы – 0,4 тарифа (0,67 грн/кВт-ч), в остальное время потребители оплачивают полный тариф.

Согласно данным "ГарПока" на сайте, в ноябре им было приобретено для нужд населения 3,24 млн МВт-ч у "Энергоатома" и 92,7 тыс. МВт-ч п – в "Укргидроэнерго" по цене 10 грн/МВт-ч (1коп/кВт-ч).

Ранее "Энергоатом" заявлял, что считает категорически неприемлемым применение сценария изменения ПСО, в соответствии с которым он будет продавать "ГарПоку" для нужд населения э/э по цене на уровне от 1 до 15 коп/кВт-час.

Как утверждал глава компании Петр Котин, это приведет к убыткам компании в размере от 18 до 23 млрд грн.

Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт-ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на э/э для населения до 2,21 коп/кВт-час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.

Как сообщалось, правительство продлило режим спецобязательств на рынке электроэнергии до 31 марта 2021 года, отметив ранее действующий льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц в размере 0,9 грн/кВт-ч.

В то же время и.о министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что сейчас Минэнерго совместно с НКРЭКУ и участниками рынка нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования на рынке электроэнергии.

Управляющий партнер компании IMEPOWER Юрий Кубрушко отметил, что убыток "ГарПока" от обновленного ПСО для населения за 1-й квартал 2021 года может составить более 1 млрд грн.

 

Теги: #электроэнергия #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 28.12.2020
Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

17:48 28.12.2020
Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США

Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США

12:22 28.12.2020
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

19:28 24.12.2020
Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

13:01 23.12.2020
Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

11:27 18.12.2020
ВИЭ-генерация оспорит в суде решение НКРЭКУ об уплате взноса "ГарПоку" для обеспечения его участия в международном арбитраже

ВИЭ-генерация оспорит в суде решение НКРЭКУ об уплате взноса "ГарПоку" для обеспечения его участия в международном арбитраже

17:22 17.12.2020
Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

Ряд инвесторов в сектор ВИЭ уже решили идти в международный арбитраж в случае признания зеленых тарифов неконституционными – адвокат

09:52 17.12.2020
Завершение реформы э/э позволит Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – СEO ДТЭК

Завершение реформы э/э позволит Украине стать лидером декарбонизации в Восточной Европе – СEO ДТЭК

15:40 16.12.2020
НКРЭКУ с января 2021 лишается полномочий по ограничению импорта э/э с Россией и Беларусью

НКРЭКУ с января 2021 лишается полномочий по ограничению импорта э/э с Россией и Беларусью

21:03 15.12.2020
Спотовая цена газа в Европе сохранила заряд роста, достигла $216/тыс. куб. м - максимума за 22 месяца

Спотовая цена газа в Европе сохранила заряд роста, достигла $216/тыс. куб. м - максимума за 22 месяца

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" купил земельный участок сети "Амстор" на Березняках за 227 млн грн

Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

Назначен новый руководитель администрации Одесского морпорта

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены на газ для населения

Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА