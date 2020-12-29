Экономика

10:29 29.12.2020

Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

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Ощадбанк просит суд признать "ЕСУ" банкротом за непогашение долга, компания видит внесудебные варианты урегулирования ситуации

Ощадбанк обратился в Хозяйственный суд Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "ЕСУ" (владельца пакета акций "Укртелекома"), объясняя свою позицию невозможностью компании погасить имеющуюся перед банком задолженность.

Суд своим решением от 23 декабря 2020 года оставил без движения указанное заявление госбанка для устранения его недостатков (непредоставление доказательств авансирования вознаграждения арбитражному управляющему за три месяца выполнения полномочий).

"ООО "ЕСУ" считает, что сегодня у сторон остаются внесудебные варианты урегулирования долга. В интересах всех участников ООО "ЕСУ" продолжит прилагать усилия для урегулирования спора", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Укртелеком" и Ощадбанк в ноябре 2019 года заявили о намерении заключить мировое соглашение в деле о взыскании финучреждением 1,1 млрд грн с оператора фиксированной связи.

В августе 2019 года Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед Ощадбанком.

Ранее в "Укртелекоме" заявляли, что разочарованы признанием Верховным судом законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 млрд грн плюс проценты, и отметили, что договор не может быть реально выполнен без существенного вреда для деятельности компании.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентябре 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019-го, однако теперь проиграл кассацию.

По данным Ощадбанка сумма обязательств компании перед ним – почти 1,5 млрд грн. По данным агентства "Интерфакс-Украина" речь идет о сумме до 1,36 млрд грн

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью-2010 конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

Теги: #есу #ощадбанк
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