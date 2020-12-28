Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству социальной политики Украины и руководству областных государственных администраций обеспечить оформление субсидий в период ужесточения карантинных ограничений.

"Сразу хочу дать поручение Министерству социальной политики и главам облгосадминистраций. Украинцы беспокоятся, как в условиях карантина, зимних каникул продлевать льготы и субсидии. Поэтому прошу обеспечить оформление субсидий, несмотря на карантинные ограничения, чтобы каждый, кто в этом нуждается, в следующем году в полной мере смог воспользоваться данной государственной услугой", - сказал Шмыгаль на онлайн-заседании правительства в понедельник вечером.

Как сообщалось, с 8 по 24 января по всей территории Украины будет действовать усиленный карантин в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.