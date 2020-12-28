Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики к 25 января 2021 года подготовить обновленный топливно-энергетический баланс страны.

"Прошу зафиксировать в протоколе следующее поручение Минэнерго – подготовить к 25 января обновленный топливно-энергетический баланс Украины", – сказал он на заседании правительства в понедельник.

По его словам, обновление баланса должно показать всем украинцам, что "правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса".