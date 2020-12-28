Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей (населения).

"Вместе с АМКУ проверьте обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и (возможность - ИФ) снижения составляющих тарифа… Это касается и тарифа на транспортировку, и газовых коэффициентов, и других составляющих", - сказал он.

Премьер также отметил, что "Нафтогаз" в настоящее время предлагает к продаже для бытовых потребителей природный газ по одним из самых низких цен на рынке, в связи с чем и он подал заявку на обслуживание в государственной компании.

"Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа, сделал это он-лайн за несколько минут, и посчитал, что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%. Сегодня у нас рынок и разные поставщики газа предлагают разные цены. К счастью, сегодня очень оперативно и легко, например, через приложение Приват24 или на сайте "Нафтогаза" можно очень быстро регистрировать заявки на изменение договора", - отметил Шмыгаль.