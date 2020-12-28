Экономика

18:03 28.12.2020

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены газ для населения

1 мин читать
Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены газ для населения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей (населения).

"Вместе с АМКУ проверьте обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и (возможность - ИФ) снижения составляющих тарифа… Это касается и тарифа на транспортировку, и газовых коэффициентов, и других составляющих", - сказал он.

Премьер также отметил, что "Нафтогаз" в настоящее время предлагает к продаже для бытовых потребителей природный газ по одним из самых низких цен на рынке, в связи с чем и он подал заявку на обслуживание в государственной компании.

"Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа, сделал это он-лайн за несколько минут, и посчитал, что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%. Сегодня у нас рынок и разные поставщики газа предлагают разные цены. К счастью, сегодня очень оперативно и легко, например, через приложение Приват24 или на сайте "Нафтогаза" можно очень быстро регистрировать заявки на изменение договора", - отметил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #минэнерго #кабмин #газ #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 28.12.2020
Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

18:31 28.12.2020
Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

18:23 28.12.2020
Кабмин утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

Кабмин утвердил концепцию развития электронного здравоохранения

18:16 28.12.2020
Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

18:14 28.12.2020
Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

Кабмин утвердил экспериментальный проект электронной регистрации места жительства

18:12 28.12.2020
Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

18:08 28.12.2020
Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

17:48 28.12.2020
Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

Шмыгаль: за 2020 г. государство увеличило мощности системы здравоохранения

12:36 28.12.2020
"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

"Наш край" инициирует внеочередные сессии местных советов по Украине из-за повышения тарифов на тепло и газ

12:22 28.12.2020
Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Минимальная цена газа для населения на январь выросла на 17,5%, максимальная – на 19,3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США

Реальная зарплата в Украине в ноябре 2020 г. выросла на 8,1% - Госстат

ФГВФЛ продлил возможные сроки реструктуризации по ипотеке до 7 лет и уменьшил авансовый взнос до 5%

"Запорожсталь" продолжает проекты экомодернизации в рамках обязательств перед облгосадминистрацией и горсоветом

Замглавы НБУ Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины

"Укравтодор" в 2021г. планирует потратить 15,7 млрд грн на обновление маршрута М-30 от Стрыя до Покровска

Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА