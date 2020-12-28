Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн, свидетельствует текст закона, обнародованный на сайте Министерства финансов в понедельник.

Согласно ему, доходы госбюджета в следующем году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Порог объема дефицита госбюджета определен в сумме 246,635 млрд грн, в том числе по общему фонду - 220,861 млрд грн.

Как указано в обнародованном Минфине законе, пороговый объем госдолга определен в размере 2,544 трлн грн, пороговый объем гарантированного долга - 350,489 млрд грн.

Согласно ему, заимствования в 2021 году должны составить 701,767 млрд грн, в том числе внешние - почти 204,5 млрд грн, при этом плановые погашения определены в размере 498,375 млрд грн, в том числе 98,887 млрд грн - по внешним обязательствам.

Как ожидается, приватизация в 2021 году должна принести 12 млрд грн.