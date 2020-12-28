Экономика

17:56 28.12.2020

Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

1 мин читать
Госбюджет-2021 предусматривает дефицит в 5,5% ВВП или 246 млрд грн

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает дефицит в 5,5% ВВП, или 246,6 млрд грн, свидетельствует текст закона, обнародованный на сайте Министерства финансов в понедельник.

Согласно ему, доходы госбюджета в следующем году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

Порог объема дефицита госбюджета определен в сумме 246,635 млрд грн, в том числе по общему фонду - 220,861 млрд грн.

Как указано в обнародованном Минфине законе, пороговый объем госдолга определен в размере 2,544 трлн грн, пороговый объем гарантированного долга - 350,489 млрд грн.

Согласно ему, заимствования в 2021 году должны составить 701,767 млрд грн, в том числе внешние - почти 204,5 млрд грн, при этом плановые погашения определены в размере 498,375 млрд грн, в том числе 98,887 млрд грн - по внешним обязательствам.

Как ожидается, приватизация в 2021 году должна принести 12 млрд грн.

Теги: #бюджет #дефицит #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 28.12.2020
В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

17:25 28.12.2020
Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

Киев заложил 6,2 млрд грн на здравоохранение в бюджете на 2021г

17:06 28.12.2020
В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

В госбюджете-2021 заложено повышение зарплат медикам на 30% - Минфин

14:12 28.12.2020
Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

Выплаты по госдолгу Украины в 2021г составят $16 млрд - Минфин

11:12 28.12.2020
Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

Дефицит госбюджета в ноябре составил 7,8 млрд грн - Госказначейство

10:13 28.12.2020
Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

09:52 28.12.2020
Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

Гройсман: Мощный средний класс - единственная предпосылка роста Украины, и власти должны создатьт основы для его укрепления

03:59 28.12.2020
Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии COVID-19

22:18 24.12.2020
Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

19:36 24.12.2020
Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития Киева на 2021-23гг

Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития Киева на 2021-23гг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены газ для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин утвердил тексты семи углеводородных СРП

Шмыгаль поручил обеспечить оформление субсидий во время январского "локдауна"

Кабмин отменил до 31 марта 2021г льготу по оплате первых 100 кВт-ч э/э для населения в размере 0,9 грн/кВт-ч

Кабмин воссоздал Минагрополитики путем отмены его присоединения к Минэкономики в 2019г

Премьер поручил Минэнерго до 25 января подать правительству и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины

Премьер Украины поручил главе Минэнерго с АМКУ проверить цены газ для населения

Количество ИТ-компаний во Львове в 2020г увеличилось на 7% несмотря на пандемию - IT Research 5.0

Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США

Реальная зарплата в Украине в ноябре 2020 г. выросла на 8,1% - Госстат

ФГВФЛ продлил возможные сроки реструктуризации по ипотеке до 7 лет и уменьшил авансовый взнос до 5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА