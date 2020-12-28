Экономика

17:50 28.12.2020

В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

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В госбюджете-2021 на дороги предусмотрено 81,3 млрд грн

В государственном бюджете Украины на 2021 год заложено 81,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры, отмечается в презентации документа, подготовленной Министерством финансов и обнародованной на сайте Кабинета министров.

Из указанных 81,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры, 66,4 млрд грн будут профинансированы за счет средств Дорожного фонда. В том числе 31 млрд грн на развитие и содержание автодорог госзначения; 18,1 млрд грн на строительство, реконструкцию и содержание автодорог местного значения (субвенция).

Еще 14,8 млрд грн предназначены на выполнение долговых обязательство по заимствованиям под госгарантии на развитие сети автодорог. Также 2,5 млрд грн в госбюджете-2021г выделено на обеспечение безопасности дорожного движения.

Развитие дорожной сети также предполагается за счет средств на реализацию госинвестпроектов в размере 0,25 млрд грн, средств международных финансовых организаций в размере 4,6 млрд грн и за счет заимствований под госгарантии в размере 10 млрд грн.

При этом ресурс местных бюджетов на развитие коммунальных дорог и улиц ОТГ (за счет акциза с топлива) исчисляется в 8,05 млрд грн.

Теги: #дороги #бюджет #минфин
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