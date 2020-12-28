Нефть дорожает на оптимизме по поводу стимулов в США

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в понедельник, развернувшись вверх на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:24 КВ в понедельник составляет $51,45 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,26 за баррель, что на $0,03 (0,06%) выше уровня предыдущих торгов.

"Это очень впечатляющее ралли на нефтяных рынках", - отмечает главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес. По словам эксперта, которого цитирует MarketWatch, трейдеры делают ставку на то, что стимулирующие меры помогут рынкам преодолеть провал в спросе на нефть в начале первого квартала, пока вакцины от коронавируса не получат более широкого распространения в мире.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, сообщает телеканал CNN. Сам Трамп в своем заявлении о его решении подписать законопроект сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Ранее в ходе торгов нефть дешевела на фоне опасений из-за распространения в мире нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.

Как отмечает Bloomberg, нефтяной рынок завершает год на пессимистичной ноте, поскольку опасения по поводу спроса в краткосрочной перспективе перевешивают оптимизм в связи с начавшейся вакцинацией от COVID-19. Помимо этого, страны ОПЕК+ готовятся с января повысить предложение на 500 тыс. баррелей в сутки.

По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Хови Ли, до конца года ситуация на нефтяном рынке будет спокойной, "однако направление в ближайшие пару дней будет в сторону снижения" из-за новостей о коронавирусе.