Экономика

14:12 28.12.2020

Украина в 2021г. должна погасить $16 млрд госдолга - Мифин

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Украина в 2021г. должна погасить $16 млрд госдолга - Мифин

Погашение государственного долга в 2021 году составит $16 млрд, что почти вдвое больше годовой суммы погашения в 2022-м и 2023 годах.

Такие данные Министерство финансов привело в инвестпрезентации.

Согласно им, $8,2 млрд из указанной суммы - это погашения по внутреннему долгу, $3,4 млрд - по внешнему, а также $2,7 млрд - обслуживание внутреннего долга и $1,8 млрд грн - внешнего.

В последующие годы выплаты по госдолгу будут снижаться до $8,6 млрд грн в 2022 году, $8,9 млрд - в 2023-м, указано в презентации.

Далее погашения госдолга составят $10,1 млрд в 2024-м и $8,1 млрд в 2025-м соответственно.

Теги: #госдолг #минфин
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