В Украине внедрили первую версию системы управления инфраструктурными строительными проектами

Министерство инфраструктуры Украины разработало и внедрило первую версию системы управления инфраструктурными строительными проектами, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник со ссылкой на его главу Владислава Криклия.

"Данная система предназначена для автоматизации управления инфраструктурными строительными проектами, что строятся за публичные средства и осуществляются структурами и предприятиями, подчиненными министерству. Кроме этого, система предусматривает публичный контроль за выполнением работ по планированию, проектированию, строительству и эксплуатации инфраструктурных объектов, а также за использованием публичных средств в режиме реального времени", - цитирует Криклия пресс-служба ведомства.

По словам министра, на данный момент в системе уже реализованы следующие модули: "Обзор проектов" (строительство за бюджетные средства), "Обзор проектов" (строительство за средства МФО).

Вместе с этим в 2021 году министерство планирует значительно расширить функциональные модули системы, в частности: "Управление ходом выполнения работ", "Отчеты о ходе выполнения работ", "Управление соблюдением техники безопасности", "Управление историей и записями о штрафах", "Бизнес-анализ и статистика", "Управление проектной документацией", "Подготовка данных для публичного портала".