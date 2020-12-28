Экономика

11:46 28.12.2020

Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

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Маск назвал "невозможным" сделать Tesla частной компанией, рассматривает IPO Starlink

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. не сможет стать частной компанией на текущем этапе, сказал глава компании Илон Маск, при этом отметив, что сам он предпочел бы уделять больше времени инновациям.

"Обязанности Tesla в качестве публичной компании являются значительно более существенным фактором, однако сейчас ее невозможно сделать частной", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщение о том, что он должен оптимизировать свое время в таких сферах, как инновации.

"Проектирование, разработка и основные операции компании занимают основную часть моих мыслей и являются основополагающим ограничением для того, чтобы делать больше", - отметил Маск.

Акции Tesla, которые на этой неделе были включены в состав индекса S&P 500, подорожали в восемь раз с начала года. Рост бумаг позволил ряду инвесторов компании стать миллионерами, в то время как состояние Маска увеличилось на $132,2 млрд, до $159,7 млрд, что сделало его вторым богатейшим человеком в мире, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

В то же время Маск сказал, что бизнес его аэрокосмической компании SpaceX - Starlink, связанный с предоставлением услуг спутникового интернета, вероятно, сможет выйти на публичный рынок, как только рост его выручки станет "достаточно предсказуемым".

Space Exploration Technologies Corp. уже запустила более 240 спутников для создания сети Starlink, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл на мероприятии для инвесторов в феврале.

Листинг позволил бы инвесторам приобрести акции одного из самых многообещающих бизнесов в рамках компании. "На текущий момент мы являемся частной компанией, однако Starlink - это тот сегмент бизнеса, который мы можем сделать публичным", - сказала она в тот момент.

В августе SpaceX привлекла от инвесторов $1,9 млрд. С того момента SpaceX стала первой частной компанией, космический корабль которой совершил пилотируемый полет на Международную космическую станцию для NASA.

В текущем месяце SpaceX провела испытание прототипа пилотируемого космического корабля Starship SN8, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, на суборбитальной высоте. Маск назвал испытание успешным, несмотря на то, что корабль взорвался при посадке. SpaceX строит еще два тестовых корабля Starship, и Маск заявил, что Starship совершит первый орбитальный полет уже в 2021 году.

Теги: #tesla #маск
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