Экономика

10:57 28.12.2020

Природные бедствия 2020 года обошлись миру в $150 млрд - доклад

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Природные бедствия 2020 года обошлись миру в $150 млрд - доклад

Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб в размере $150 млрд, сообщает в понедельник издание The Guardian со ссылкой на доклад благотворительной организации "Христианская помощь".

"Изменения климата продолжили бушевать в 2020 году, идет ли речь о наводнениях в Азии, нашествии саранчи в Африки или штормах в Европе и Америках", - заявила ответственная за вопросы климата при организации Кэт Крамар.

Согласно докладу, масштабы ущерба от климатических ненастий в 2020 году превысили показатели 2019 года и продемонстрировали долгосрочные последствия глобального потепления. При этом стихийные бедствия за год унесли жизни не менее 3,5 тыс. человек и заставили более 13,5 млн покинуть свои дома.

В частности, отмечается, что 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана: из-за них погибли не менее 400 человек, а ущерб составил $41 млрд, и кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности штормов.

При этом в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, которые пострадали от природных бедствий; а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.

The Guardian напоминает, что по научным данным, средние температуры по планете выросли с конца XIX века не менее чем на 1,1 градус по Цельсию, причем значительная доля рост температур приходится на последние 50 лет.

Теги: #стихия #бедствия #экономика
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