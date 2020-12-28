Экономика

10:34 28.12.2020

"Укрпошта" совместно с ЕБРР объявила тендер на закупку 1860 авто для проекта "Передвижные отделения"

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"Укрпошта" совместно с ЕБРР объявила тендер на закупку 1860 авто для проекта "Передвижные отделения"

АО "Укрпошта" совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) объявили тендер на закупку 1860 автомобилей для реализации проекта "Передвижные отделения" в 2021 году.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в понедельник, среди основных требований к предложениям полный комплект необходимого дооборудования (полноценная рабочая зона, сейф, GPS, видео регистратор и т.п.), гарантия и обслуживание в 17 областях, а также ряд требований к самой машине, которые были сформированы на базе почти двух лет работы пилотного проекта в Черниговской области.

Соответствующее объявление обнародовано на электронной площадке для закупок ЕБРР (платформа ECEPP).

Участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты.

Финансирование проекта будет осуществляться за привлеченные средства ЕБРР.

"До конца 2021 года 1850 новых авто должны обеспечить более 11 млн жителей сел с населением до 2 тыс. человек 100% современных услуг: возможностью получать доставку до дверей, заказывать лекарства и мелкую бытовую технику в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи и тому подобное. Новые авто будут доставлять цивилизацию жителям 17 областей, которые в следующем году закончат процесс автоматизации "Укрпошты", - отмечают в компании.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрпошты", еще 10 машин - запасные, которые компания не обязательно получит в 2021 году. Они включены в тендер как опция, если понадобится заменить какие-либо из 1850 основных авто.

Закупка новых автомобилей стала возможной благодаря кредиту ЕБРР в EUR63 млн, которые "Укрпошта" потратит на развитие инфраструктуры.

"Международная площадка ЕБРР позволяет приобщить к участию в тендере широкий круг участников и создать мощную конкуренцию на торгах. Мы надеемся получить предложения от всех известных производителей машин такого формата и выбрать вариант, который полностью соответствует техническим требованиям и сможет предложить весь спектр работ по обслуживанию по лучшей цене", - отметил заместитель генерального директора по закупкам "Укрпошты" Александр Наход.

Первую поставку машин в компании планируют на июнь, чтобы к концу 2021 года новые авто начали полноценную работу.

Как сообщалось, ранее "Укрпошта" подписала договор финансового лизинга с ПУМБ о закупке 500 автомобилей Fiat Doblo Maxi для передвижных отделений стоимостью почти EUR8,5 млн.

Все закупленные 500 автомобилей уже работают на почтовых маршрутах.

Теги: #укрпошта #ебрр #тендер
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