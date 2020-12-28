Экономика

10:18 28.12.2020

ЕБРР разместил объявления о покупке новых вагонов для киевского метро, в том числе с межвагонным проходом

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ЕБРР разместил объявления о покупке новых вагонов для киевского метро, в том числе с межвагонным проходом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разместил объявления о покупке новых вагонов для Киевского метрополитена, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

"Аукцион будет состоять из двух лотов. Первый из них - закупка 5 поездов с обособленными вагонами (25 вагонов). А второй - 5 поездов с межвагонным проходом (25 вагонов). Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке", - говорится в сообщении, обнародованном на странице метрополитена в понедельник утром.

Проведение тендера предусмотрено 11 марта 2021г. К этому сроку участники будут подавать свои заявки по соответствующей форме ЕБРР. Процедура проводится на платформе банка.

В КП также напомнили, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на приобретение 50 вагонов метрополитена. Новый подвижный состав планируется использовать на Зеленой линии после открытия новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Теги: #киев #ебрр #метрополитен
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