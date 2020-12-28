Украинскую финансовую жилищную компанию возглавил экс-замминистра финансов Шкураков

Министерство финансов создало Украинскую финансовую жилищную компанию, ее возглавил экс-замминистра финансов Василий Шкураков, сообщается на сайте министерства в понедельник.

"Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания", которая создана для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки", - указано в релизе.

Как уточнил Минфин, речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственным посредничеством.