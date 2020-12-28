Firefly Aerospace Полякова планирует 2 коммерческих запуска в 2021г по договору с ALS

Американская компания-разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, подписала соглашение об услугах по запуску (LSA) с компанией-разработчиком оборудования и авионики Adaptive Launch Solutions (ALS), которое включает четыре запуска ракеты Alpha начиная с 2021 года.

"Наше соглашение с Firefly Aerospace обеспечит гибкость и оперативность, необходимую государственным операторам и коммерческим владельцам. В соответствии с соглашением, ALS является поставщиком услуг по запуску ракет Alpha 2 и 3, которые запланированы на 2021 год. Эти две миссии позволят нашим клиентам одними из первых осуществить коммерческие запуски на ракете Firefly Alpha", - цитирует генерального директора ALS Фила Смита пресс-служба компании в обнародованном на выходных сообщении.

По его словам, партнерство с ALS позволит Firefly воспользоваться десятилетним опытом работы по интеграции оборудования, происходившей в том числе по программе LMSI космических сил США (USSF).

"Firefly очень рада видеть ALS в качестве клиента и партнера для миссий Alpha как в 2021 году, так и в последующие годы. Это соглашение позволит Firefly расширить спектр услуг по запуску, а также использовать наработки и оборудования ALS для интеграции первичного и вторичного полезных нагрузок для будущих запусков Alpha", - заявил CEO Firefly Aerospace Томас Маркьюзик.

Firefly готовится к дебютному полета ракеты-носителя Alpha в начале 2021 года.

Основатель Noosphere Ventures Макс Поляков считает, что соглашение Firefly с ALS позволит компании продемонстрировать стратегические перспективы и поддержать Firefly на восточном и западном полигонах.

"Firefly уже практически заполнила список полезной нагрузки на 2021 год и сосредоточена на планировании запусков в 2022 году. Спрос на доступ к низкой околоземной орбите стремительно растет, и Firefly обеспечит надежные и экономичные малые ракеты-носители в отрасли", - заявил он.

Как сообщалось, украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) предоставит свою двигательную установку SPS-25 для дебютного запуска ракеты Alpha, компании-разработчика ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc.

Ракета Firefly Alpha предназначена для вывода до 1 тыс. кг полезного груза на низкую орбиту Земли, цена каждого пуска составит $15 млн.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures.

В Firefly ожидают, что в 2021 году запуск будет произведен не менее трех раз.

В настоящее время Firefly сосредоточена на том, чтобы выйти на орбиту, но Поляков сказал, что глобальное видение заключается в том, чтобы быть космической компанией, занимающейся всем спектром работы в космосе: от создания спутников, до вывода их на орбиту и анализа полученных данных.

Кроме ракет Alpha и Beta, Firefly Aerospace работает над созданием орбитального транспортного средства (OTV) - известного, как космический буксир, для доставки спутников с ракеты на определенную орбиту - и лунного посадочного модуля под названием Genesis для NASA.

Firefly Aerospace (изначально – Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

В июне 2018 года Firefly заключила соглашение о стартовых услугах (Launch Services Agreement, LSA) с британской Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) на обеспечение в 2020-2022 годах запусков малых спутников при помощи РН нового поколения Firefly Alpha.

Firefly входит в число сторонников идеи т.н. "Нового космоса" – движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина). Финансирование Firefly обеспечивает венчурный фонд Noosphere Ventures (Менло-Парк, Калифорния), основанный выходцем из Украины бизнесменом Максимом Поляковым, известным, в первую очередь, проектами в IT-секторе.